MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rize'de umreden dönenlerin test sonuçları açıklandı
ABONE OL
17.03.2020 - 17:10 | | DHA

Rize'de umreden dönenlerin test sonuçları açıklandı

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve corona virüsle ilgili yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı belirtildi.

Rize'de umreden dönenlerin test sonuçları açıklandı

Umre ziyaretinin ardından Rize'ye dönen 438 kişinin sağlık durumu hakkında Rize Valiliği’nden açıklamada bulunuldu. Kişilerin evlerinde sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

TESTLERİN TAMAMI 'NEGATİF' ÇIKTI

Rize'de yeni tip corona virüs önlemlerinin birçok ilden önce başlatıldığını belirten açıklamanın devamında "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzon Valiliği'nden corona virüs vakasının pozitif çıktığı iddiasına yalanlama
Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber