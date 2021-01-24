RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.
Kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf edince tutuklandı!Ankara'nın Polatlı ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya konteyner içerisinde cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.