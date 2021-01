RTÜK Başkanı Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, basının Türk milletinin sesini sadece yurt içine değil, yurt dışına da yansıttığını belirtti.

Önemli bir kamu görevi yürüten basının teknolojik gelişmelerle çeşitlenerek çok daha geniş kitlelere hitap eder hale geldiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Basının yazılı kaynakları aşarak radyo ve televizyonlarla gelişmesi ve peşi sıra internetin ve akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle daha etkili bir mecra olduğu bugün, çalışan gazetecilerimizin önemi de kat be kat arttı. Artık basınımızın önemli isimleri sadece köşelerinden veya yayınlardan takipçilerine ulaşmıyor, dikey ekranlar aracılığıyla her an yanımızdalar. Söyledikleri sözlerin, ortaya koydukları fikirlerin bu denli geniş kitlelere ulaştığı düşünüldüğünde gazetecilerin halkı etkileme gücü de yükseldi."

"MEDYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA OBJEKTİF, TUTARLI VE İLKELİ OLMALI"

Ebubekir Şahin, medyanın her zamankinden daha fazla objektif, tutarlı ve ilkeli olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İletişim olanaklarının artması ve sosyal medyanın insan hayatının vazgeçilmezlerinden olmasıyla artık dünyada algı operasyonlarına dayanan çekişmeler ve mücadeleler yaşanıyor. Dünyadaki hakim güçler, oturdukları yerlerden başka ülkelerin halklarına nüfuz edebilmekte siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çeşitli hareketlenmeleri yönetebilmektedir. İşte bu noktada ulusal basına önemli görevler düşüyor. İletişim kanallarıyla yapılan dış kaynaklı müdahalelere karşı koymanın yolu milli bir duruş sergileyen medyayla mümkündür."

"Zaman zaman örneklerini gördüğümüz Türkiye'ye yönelik uluslararası dezenformasyona karşı doğruyu tarafsız bir şekilde dünyaya haykıran medyamızla gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Şahin, Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına karşı her zaman gerçeği gün yüzüne çıkaran basına müteşekkir olduklarını belirtti.

Şahin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ülkemiz ve milletimiz için çok hayati bir vazifeyi ifa eden bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında üstün başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.