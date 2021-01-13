RTÜK'ten, Fikri Sağlar'ın sözlerine ceza

RTÜK, son toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Görüşmede, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın televizyon yayınında sarf ettiği ve kamuoyunda çok tartışılan sözleri gündeme geldi. Üst Kurul, 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' programına konuk olarak katılan Sağlar'ın "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi" sözlerini değerlendirdi.

RTÜK, başörtülü hakimlerin taraflı karar alabileceğini iddia eden ifadelerin toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedeleyeceği, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağıladığı değerlendirilen ifadeleri yayınlayan Halk TV'nin yasa ihlali yaptığını belirledi. Sözleri, başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV'nin cezalandırılmasına hükmetti. Yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

RTÜK ayrıca, Tele 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin olarak söylediği sözleri de inceledi. Haber bülteninde Aylin Sözer'in yakılarak vahşice katledilmesine ilişkin haber aktarımında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söz konusu cinayetin azmettiricisi olarak gösterilmesi RTÜK tarafından yasaya aykırı bulundu. Yayında 'Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor.' sözlerini sarf eden sunucunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Öte yandan sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden uydu kanalları hakkında hazırlanan raporları ayrıntılı olarak incelendi. Üst Kurul, Güçlü TV, Şu TV, HM (Haberin Merkezi), Ful TV ve 363 TV kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası müeyyideleri uygulanmasına karar verdi.