MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı!
ABONE OL
03.03.2020 - 12:32 | | AA

Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı!

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey  Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından  öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de  arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı!

Duruşmada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z,  örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin  hazırladığını" itiraf etti.

Karlov suikastına ilişkin Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar  ile avukatlarının katıldığı duruşmada, darbe girişiminin ardından  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına devredilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumunda (BTK) 2011-2016 yıllarında bilişim uzmanı olan Salim Z. tanık olarak  dinlendi.

Kendisi de bir başka mahkemede FETÖ'ye ilişkin suçlamalar kapsamında  tutuklu yargılanan tanık, MİT'teki örgüt mensuplarından sorumlu olduğunu, bu  görevin kendisine Murat Karabulut tarafından verildiğini anlattı.

Salim Z, Cengiz Özkan ve soyadını hatırlamadığı Bülent isimli kişinin,  örgütte kendisinin üstü olarak görev yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Örgütsel faaliyetten ne anlaşılıyorsa onu yürütüyorduk. (Sanık)  Hüseyin Kötüce'yi iş yerinden de örgütsel kapsamda da tanırım. Cemal Karaata'nın  yanında çalışanlardan biriydi. O da MİT'le ilgileniyordu. Tam olarak ne yaptığını  bilemiyorum ama MİT içerisinde sohbet grubu olduğunu düşünüyorum. Benim kod ismim  'Sedat'tı. Cemal Karaata'nın birkaç kod ismi vardı. Bir tanesi 'Sadık'tı.  Kötüce'nin de kod ismi vardır ama şu anda hatırlamıyorum. Cengiz Özkan'ın kod  ismi 'Vedat'tı."

Tanık, "MİT mahrem yapılanmasında kendisinin küçük bir grubu olduğunu,  altında bazı örgüt 'abi'leri, aynı şekilde Cemal Karaata'nın da altında başka  'abi'ler bulunduğunu" aktardı.

Salim Z, "Kötüce'nin cezaevinde bulunduğu sırada beyanlarını geri  çekmesinin istendiğini duyduğunu" bildirdi.

Örgütsel faaliyetlerinden bahseden tanık, örgütsel haberleşmede "no  name" (isimsiz) hatlar kullanıldığını, kendisinde de 2014'e kadar böyle bir hat  bulunduğunu belirtti.

Karlov cinayetini saklandığı evde duyduğunu aktaran Salim Z, cinayetin  ardından "bunu FETÖ'nün yapmadığına ilişkin medyaya yönelik faaliyet yürütülmesi  için örgütün grup kurduğunu duyduğunu" ifade etti.

Sanıklardan Hüseyin Kötüce tanığa bir dizi soru yöneltti.

Tanık, soruları yanıtlarken 2015'in sonlarından itibaren saklanma  gereği duyduğunu, "16 Temmuz'dan sonra ise asıl hayattan koptuğunu", kaçması  konusunda örgütün talimatı olduğunu beyan etti.

Tanık, "Kaçırılıp işkence gördünüz mü?" sorusuna, "Hayır" karşılığını  verirken, Karlov cinayetini de televizyondan duyduğu bilgisini verdi.

ADİL ÖKSÜZ'E İLİŞKİN SAHTE BELGE

Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken, "Mesela  Adil Öksüz olayı var. Onun MİT'e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair  belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben  de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün 'Yanlış  yaptım.' diyorum." ifadesini kullandı.

Salim Z, sahte belgeyi USB üzerinden çalışan işletim sistemiyle  hazırladığını vurguladı.

Darbe girişiminin ardından 2019'a kadar üç yıl Pursaklar'da bir evde  önce üç kişi, ardından dört kişi kaldıklarını anlatan tanık, evde kaldığı  kişilerle itirafçı olmaya karar vererek emniyete gittikleri sırada  yakalandıklarını, ifadesinde yaklaşık 200 isim verdiğini dile getirdi.

Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine tanık, 17-25 Aralık'tan sonra  örgütün "renklendirme" adı verilen eylemleri kapsamında FETÖ üyelerine  kendilerini farklı cemaat ve gruplarda varlık göstermeleri talimatı verdiklerine  işaret ederek, "Ben de Erenköy cemaatinin sohbetine girdim." dedi.

DİNLENEN DİĞER TANIK

Duruşmada daha sonra bir başka şehirde bulunan tanık Mehmet Akif A.  ile videokonferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak beyanı alındı.

Tanık, 2001'de İstanbul'da üniversite kazandığını, sanıklardan Ahmet  Kılınçarslan'ın da yaklaşık 2 yıl kaldığı öğrenci evine gelip gittiğini, ona evin  ihtiyaçlarını bildirdiklerini anlattı.

Tanık, Kılınçarslan'ın kendisine beş evin sorumluluğunu verdiğini  aktardı.

Mehmet Akif A, 2008-2010'da da Aksaray Polis Okulu öğrencilerinden  sorumlu olduğunu, bu görevi de öğretmenlik yapan Murat Tokay'dan aldığını  anlatarak, "Polis okulunda her sınıfın bir abisi, abilerin üzerinde de devreler  olurdu. Onlardan bilgi alır, Tokay'a iletirdim. Eşim de kadın polis memurlarıyla  ilgileniyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi.

 

 

Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgiAdana'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber