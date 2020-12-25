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25.12.2020 - 15:36 | | DHA

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 15.00'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

 

 

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.
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