MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ABONE OL
22.12.2020 - 14:54 | | DHA

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 12.45’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

    Üniversitede ceset bulunduKonya’da Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 60 yaşlarında olduğu sanılan kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Son dakika! Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı

    Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet