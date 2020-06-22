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22.06.2020 - 07:00 |

Sabancı Üniversitesi’nde Online mezuniyet töreni

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Sabancı Üniversitesi kapsamlı ve geniş katılımlı online mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Tören, web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden töreni canlı olarak yayınladı.

Sabancı Üniversitesi’nde Online mezuniyet töreni

Sabancı Üniversitesi mezunlarının, mezun adaylarının ve öğretim üyelerinin video mesajlarıyla yer aldığı törende, her yıl Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu’ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Osman Berke Güney, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Seham Hakmi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Denizalp Aybak oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, online törende yaptığı konuşmada, “20 yıllık geçmişinde birçok ilki başarmış üniversitemiz, bugün de Türkiye’nin ilk kapsamlı online mezuniyetini gerçekleştiriyor. Sizler de tarihe geçiyorsunuz” dedi.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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