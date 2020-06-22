Sabancı Üniversitesi’nde Online mezuniyet töreni

Sabancı Üniversitesi mezunlarının, mezun adaylarının ve öğretim üyelerinin video mesajlarıyla yer aldığı törende, her yıl Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu’ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Osman Berke Güney, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Seham Hakmi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Denizalp Aybak oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, online törende yaptığı konuşmada, “20 yıllık geçmişinde birçok ilki başarmış üniversitemiz, bugün de Türkiye’nin ilk kapsamlı online mezuniyetini gerçekleştiriyor. Sizler de tarihe geçiyorsunuz” dedi.