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22.04.2020 - 18:24 |

Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede? Sabiha Gökçen'e Nasıl Gidilir? (2020)

Yurt içi veya yurt dışı seyahatleri düzenleyecek olanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın nerede olduğunu merak etmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolay bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen'e nasıl gidilir? Bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık.

Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede? Sabiha Gökçen'e Nasıl Gidilir? (2020)

İstanbul Avrupa yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak için toplu taşıma kullanılabilmektedir. Özel aracı ile gelecek olanlar için oldukça büyük bir otopark mevcuttur. Trafiğin mevcut olmasından dolayı Sabiha Gökçen'e birçok yol ile gidilebilmektedir.

Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede?

Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'de bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, her gün yüzlerce uçuşa ev sahipliği yapmaktadır. Kadıköy'e 40 kilometre, Taksim'e 50 kilometre uzaklıkta bulunmakla birlikte TEM otoyolu üzerinden ulaşım sağlamak mümkündür. Merkezi bir noktada olmasından dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kısa süre içerisinde ulaşılmaktadır. Özel araç ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olanlar, GPS ile yol tarifi alabilmektedir.

2020 Sabiha Gökçen'e Nasıl Gidilir?

Sabiha Gökçen'e gitmek için birçok yol tercih edilebilmektedir. Toplu taşımanın yanı sıra özel araç ile Sabiha Gökçen'e sorunsuz bir şekilde ulaşılabilmek mümkündür. Sahil yolu ve E-5'ten Sabiha Gökçen'e gidilebileceği gibi TEM otoyolundan ulaşmak da tercih edilebilmektedir. Sabiha Gökçen'e toplu taşıma ile gidecek olanlar, Tavşantepe-Kadıköy metro hattını kullanabilmektedir.

İstanbulkart kullanarak E10 otobüslerine binerek Sabiha Gökçen'e kısa süre içerisinde gelebilmek mümkündür. İstanbulkart'ı olmayanlar, nakit ödeme yapabilmektedir. Avrupa yakasından gelecek olanlar için Marmaray ile ulaşım son derece rahat ve kolay olmaktadır. Ayrılık Çeşmesi durağında inerek E10 ve E11 İETT otobüslerine binmek gerekmektedir. Sabiha Gökçen'e metro ile ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

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