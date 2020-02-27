Sadece Antarktika’da yok, virüs tüm kıtalarda! Komşuya da sıçradı

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde geçen yıl 19 Aralık’ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını son verilere göre Antarktika hariç tüm kıtalarda görüldü. Dünya genelinde küresel bir korkuya yol açan Kovid-19 salgınında Çin anakarasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2717’ye çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi. Anakarada tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64’e ulaştı. Virüs bulaşan kişi sayısı Çin anakarası dışında, Hong Kong’da 85’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi. Çin yönetimi, koronavirüsün ülkede yayılma hızının azalması sonrası diğer ülkelerden gelen yolcuların karantina altına alınacağını duyurdu.

Dünyada yayılıyor



Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti. Çin’de 2715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İran’da 19, Güney Kore’de 11, İtalya’da 11, Japonya’da 5, Fransa’da 2, Tayvan, Filipinler’de birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin dışında 45 ülkede görülen vaka sayısı şöyle: “Hong Kong 85, Makao 10, Tayvan 35, Güney Kore 1146, Japonya 861, İtalya 400, İran 139, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 26, Malezya 22, Almanya 18, Vietnam 16, Fransa 18, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 12, İspanya 8, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 2, İsviçre 1, Finlandiya 2, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1, Brezilya 1, Yunanistan 1. K. Makedonya 1, Gürcistan 1, Pakistan 2.”



Ruhani: Karantina gündemde değil



İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinden diğer kentlere yayılan Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a ulaştığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının da 139’a çıktığını duyurdu. İran, Çin’den sonra virüsün en çok ölüme neden olduğu ülke oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise salgın nedeniyle hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi. Ruhani, Kovid-19 tespit kitlerinin Dünya Sağlık Örgütü yoluyla ülkeye getirildiğini aktararak, İran içinde de tespit kitlerinin üretimine başladığında kaydetti. Ruhani, ülkedeki vaka ve ölüm sayısını da gizlemediklerini söyledi. Ayrıca İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini söyledi.



Öte yandan diğer komşumuz Irak’ta Kovid-19 salgınının önüne geçmek için tüm kurumlarda eğitime 10 gün ara verildi.



ORDUYA BULAŞTI



Güney Kore’de konuşlu ABD silahlı kuvvetlerine mensup bir askerde, Güney Kore ordusunun 20 üyesinde koronavirüs tespit edildi. ABD Kore Kuvvetleri, 23 yaşındaki askerlerinin kışlasında karantinaya alındığını açıkladı. Öte yandan 19 vakanın görüldüğü Almanya’nın Köln kentinde koronavirüs şüphesiyle bir askeri üsse giriş çıkışlar yasaklandı.



İSTANBUL AKTARMALI BİR GEMİ DAHA



ABD’nin Miami kentinden hareket eden 4500 yolcu ve 1600 personelin olduğu “MSC Meraviglia” adlı cruise gemisine, personellerden birinde grip belirtileri çıkması üzerine koronavirüs tehlikesi nedeniyle Jamaika’ya yanaşma izni verilmedi. Bunun üzerine gemi, Karayipler’deki Cayman Adaları’na gitmek için izin aldı. Buraya yanaşan gemiden yolcuların inmesine izin verilmedi. Gemiden yapılan açıklamada karantinada olan personelin koronavirüs değil, Tip A influenza olduğu ve yolcuların gemiye binmeden kontrolden geçirildiği söylendi. Cayman Adaları’na doğru yolda olan geminin yolcularının inmesine izin verilmeyeceği belirtilirken, geminin karantinaya alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Personellerin geçen pazar Miami’den gemiye binmeden önce Filipinler’in başkenti Manila’dan İstanbul aktarmasıyla ABD’ye gittikleri belirtildi.

5 yeni ülkede görüldü

Koronavirüs salgını son olarak Yunanistan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Pakistan ve Güney Amerika ülkesi Brezilya’da görüldü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, önceki akşam Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan 38 yaşındaki kadında virüse rastlandığını açıkladı. Skodras, vakanın İtalya’yı ziyaret ettiğini duyurdu. Kuzey Makedonya’da ilk kez görülen vakanın 50 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. İtalya’da 1 ay bulunduğu ifade edilen kadının, 2 haftadan beri hasta olduğu ve İtalya’da tedavi gördüğü ancak koronavirüsle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığı açıklandı. Gürcistan’daki vakanın ise İran’dan ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının olduğu kaydedildi. 200 milyon nüfuslu Pakistan’da da ilk kez 2 kişide Kovid-19 görüldü. Vakalardan birinin İran’ı ziyaret ettikten sonra Karaçi’ye gelen 22 yaşındaki bir erkek olduğunu aktarıldı.



Brezilya Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen vakanın İtalya’nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat’ta iş için seyahat eden, Sao Paulo’da yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamı olduğunu söyledi. Bakanlık, hastanın yolculuk sırasında temas kurduğu kişilerin araştırıldığını kaydetti.



İtalya korkutuyor



Avrupa’da Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı arttı. Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Kuzey Makedonya ve Kuzey Afrika’da da Cezayir ülkelerinde görülen vakaların İtalya’ya seyahat eden hastalardan kaynaklandığını söyledi. Virüs nedeniyle Çinli bir turistin öldüğü Fransa’da ölü sayısı 2’ye çıktı. Başkent Paris’te ölen 60 yaşındaki adam, koronavirüsten ölen ilk Fransız olarak kayda geçti.



‘Hazırlıklı olun ABD’yi kapatamayız’



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi Direktörü Dr. Nancy Messonnier, Amerikalıların salgına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. “Esas soru ABD toplumu içinde yayılıp yayılmayacağı değil, ne zaman olacağıdır” diyen Messonnier, “Amerikan halkından bunun kötü olabileceği beklentisine hazırlanmalarını istiyoruz. Ben kendi ailemle konuştum” ifadesini kullandı. Trump yönetiminin salgınla mücadelesiyle ilgili Senato’ya bilgi veren Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex M. Azar, sağlık çalışanları için 300 milyon yüz maskesine ihtiyaç duyulacağını belirtti. Azar, şu an depolarda acil durumlar için 30 milyon maske bulunduğunu kaydederek, “ABD’yi sızdırmaz şekilde bir virüse karşı kapatamayız ve bu konuda gerçekçi olmalıyız” dedi. ABD genelinde 53 vaka var.



40 bin kişiyle maç



Hırvatistan’da görülen vakanın İtalya’nın Milano kentinde 40 bin futbolseverin izlediği Atalanta-Valencia maçına gittiği ve dönüşte virüs tespit edildiği açıklandı.



ROMA SOKAKLARI BOŞ KALDI



400 koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya’da salgın kuzey bölgelerinden güneyde Toskana ve Sicilya’ya kadar ulaştı. Lombardiya ve Veneto’da 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabanın karantina altına alındığı ülkenin en popüler kenti Roma sokakları bile bomboş kaldı. Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, ülkede karantina altına alınanlar arasında Türk vatandaşının olmadığını bildirdi.





