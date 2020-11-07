Sağanak Karadeniz’i vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istenmişti. Giresun’da dün sabah saatlerinde başlayan yağış etkili olmaya başladı.

Giresun’da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12’nci kilometresinde, 22 Ağustosta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu beş askerin şehit olduğu Tirebolu-Doğankent yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten şantiyeyi de sel bastı.



Selde şantiyeye ait araç ve iş makineleri sürüklenirken, çalışanlar ise kaçarak kurtuldu. Bölgede Espiye ilçesine ulaşım sağlanan Gürgenağaç köyünde sağanak etkili olurken, köprünün sele teslim olmasıyla karayolu ulaşıma kapandı.



Heyelan yol kapattı



Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası Komilo köyünde bir halı sahanın kenarından geçen yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak ve ağaç parçaları sürüklenerek köy yolunu alışma kapattı. Köy yolunun açılması için Özel İdare ve belediyeye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.