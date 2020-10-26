26.10.2020 - 15:11 | | İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’ne geldi. İstanbul’daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantı başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirmek üzere İstanbul Valiliği’ne geldi.
Yerel yöneticinde katıldığı toplantı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fransız markalarına boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın' dedi.