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26.10.2020 - 15:11 | | İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’ne geldi. İstanbul’daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantı başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirmek üzere İstanbul Valiliği’ne geldi.

Yerel yöneticinde katıldığı toplantı başladı.

 

 

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