Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan canlı açıklama: 20 Mart ölü ve vaka resmi sayısı! Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (20 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 9. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 9'a ulaştığını açıkladı.