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19.01.2021 - 19:49 | | AA

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü.

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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