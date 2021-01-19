19.01.2021 - 19:49 | | AA
Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.
Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin’i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/qC62FuWF0V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021