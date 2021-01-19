Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



