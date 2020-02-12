Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair açıklamalar peş peşe gelmeye devamn ediyor. Dün ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımına ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 2019 yılında duyurulan 17 bin 689 personel alımının ilki Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. İkinci alıma ilişkin yapılan açıklamada başvuruların 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN 844 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun bugün en geç yarın yayımlanmnası bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylardan 2019 veya 2018 KPSS sınavlarından alınmış olan puanlar geçerli olacak. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından konuya ilişkin detaylar netlik kazanacak