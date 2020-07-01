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01.07.2020 - 14:48 |

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM tercih sonuçları öğren

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yaptılar. Son başvurunun üzerinden 9 gün geçerken az önce ÖSYM sonuçları ilan etti.

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM tercih sonuçları öğren

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı. Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Az önce müjdeli haber geldi

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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