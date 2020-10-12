Sahte imza skandalı

Ankara’da özel bir okulda öğrenim ücreti için düzenlenen senete atılan sahte imzayla icra skandalı yaşandığı iddia edildi. Çocuklarının eğitim ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla, ilgili okul tarafından haklarında haciz işlemi başlatıldığını öğrenen ailenin, takibe konu senetlerdeki imzaların kendilerine ait olmadığı ortaya çıktı.

Zerrin ve Deniz Aydın çiftinin kızı İ. D. Ankara’da özel bir okulda eğitim görüyordu. Kolej, Aydın çiftinin kızlarının öğrenim ücretini ödemediği gerekçesiyle anne Aydın’ın imzasının yer aldığını iddia ettikleri senetler üzerinden icra takibi başlattı. Haklarındaki icra işlemini Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin “yakalama kararı” verilen araçlarını Yediemin otoparkına götürmesiyle tesadüfen öğrenen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, kolej ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anne Aydın, ilgili tutanak ile hakkında dosya açıldığını öğrendikten sonra icra müdürlüğüne giderek yapmış olduğu incelemede senetteki imzaların kendisine ait olmadığını öğrendiğini kaydetti.

Geçtiğimiz 14 Eylül’de savcılığa sunulan bilirkişi raporunda, “Üzerinde Zerrin Uzun Aydın adına atılı bulunan borçlu imzalarının, mevcut mukayese imzalarına kıyasen Zerrin Uzun Aydın elinden çıkmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Okuldan suçlama!

Soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade veren okulun kurucu ortağı öğretmen S.S. şunları söyledi: “Öğrencinin kaydını yapmak üzere babası Deniz Aydın ile gerekli görüşmeleri yaptık. Daha sonra sözleşmelerin ve taksit senetlerinin imzalanması amacıyla senetleri öğrencinin velisi Deniz Aydın’a verdik.

Şayet sahte bir imza var ise bunu kendileri borcu ödememek maksadıyla yapmış olabilirler. Zira bu kişiler eğitim ve öğretim bedellerini ödememişlerdir.”

‘Bizim gibi çok fazla mağdur var’

Milliyet’e konuşan Deniz Aydın, “Kızım iki yıl söz konusu okula gitti. Daha sonra ben çocuğumu okuldan aldım. Servis güzergâhı ve yemeklerde sürekli sorunlar oluyordu. 13 bin lira borcum var. Bunu inkâr etmiyorum. Ama biz asla senet imzalamadık. Sadece sözleşme imzaladık. Çocuğumu okuldan aldıktan sonra hemen arkamızdan işlemlere başlamışlar. Bize 29 bin lira borç çıkarttılar. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. İnanıyoruz ki bizim gibi çok fazla mağdur var. Avukatlarımız olmasa aracımızı satacaklarmış” dedi.