Sahte seyahat belgesi furyası

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında, 27 Nisan Pazartesi günü gece saat 23.40 sıralarında TEM E-80 karayolu Tuzla-Kocaeli Orhanlı gişeler yol ayrımındaki kontrol noktasında bir minibüs durdurulup içerisindeki yolcular kontrol edildi. Yapılan kontrolde araç içerisinde yer alan 10 şahsın, sahte izin belgeleri ile il dışına yolculuk etmek istedikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sahte izin belgelerini Esenler Otogarı’nda kişi başı 200 TL olmak üzere toplam toplam 2 bin TL ödeyerek bir seyahat firmasından aldıkları tespit edildi. Resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken içlerinde 65 yaş üstünde bulunan ikisine de biner lira para cezası işlemi uygulandı.



