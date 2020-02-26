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26.02.2020 - 09:44 | | DHA

Sahte ürünlerle yakalandılar!

Antalya’da piyasaya sahte temizlik ve gıda ürünü süren 4 kişi yakalandı. El konulan ürünler imha edildi. Polis ayrıca haklarında arama kararı bulunan 7 kişiyi yakaladı.

Sahte ürünlerle yakalandılar!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde, piyasaya sürülen sahte ürünler olduğu bilgisi üzerine aracı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 17 bin lira olan, 10 kilogramlık paketler halinde toplam 239 paket toz deterjan ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ürünlerle yakalandılar

Kepez ilçesi Göksu ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde 2 işyerinde piyasaya sürülen sahte ürünler bulunduğu bilgisi üzerine adreslerde yapılan aramalarda, 952 adet cinsel performans artırıcı hap, 241 adet 400 gramlık çay ele geçirildi. Bu olaya ilişkin yabancı uyruklu F.M., M.A.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

ARANAN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise haklarında 'yakalama emri' bulunan kişilerin tespiti ile yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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