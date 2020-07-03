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03.07.2020 - 12:45 |

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu? Harita...

Sakarya Hendek'te havai fişek patlaması meydana geldi. 50 km uzaktan bile duyulan patlama büyük korku yarattı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken özellikle bölge halkı 'Sakarya havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu?' diye sormaya başladı.

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu? Harita...

Son dakika Sakarya'da korkunç patlama... 150-200 kişinin çalıştığı bölgede havai fişek patlaması yaşandı. Halk deprem etkisi yaşarken 'Sakarya havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu?' soruları gündem oldu.

SAKARYA HAVAİ FİŞEK FABRİKASI NEREDE?

Hendek, çok küçük bir bölümü Karadeniz Bölgesi, daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, İdari olarak Sakarya iline bağlı bir ilçedir. 1907 yılında belediye olan Hendek, 1926 yılında Kocaeli iline bağlı bir ilçe olarak yapılanmış, 1954 yılında merkezi Adapazarı olmak üzere oluşturulan Sakarya iline bağlıdır.

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede Patlama nerede oldu Harita...

 

Son Dakika- Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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