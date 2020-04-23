Salda Gölü için korkutan uyarı! ‘Kum değil, ayak bile basmayın...’

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, Millet bahçesi yapımı işini üstlenen Güngör Tarım firmasının, eski göl tabanını kepçeyle kazıp, 30-35 kamyonla kum değil huntit taşıdığını vurgulayan Kantarcı, şunları söyledi:

“O gün kazıdıkları şey beyaz kum değil, canlı organizma da değil, göl tabanına çökelmiş fosillerden huntit mineralidir. Hani şu İngilizlere ihraç ettiğimiz, yanmayan kıyafetler, ateşe yangına dayanıklı yalıtım malzemeleri üretiminde kullanılan, çok değerli maden. Kamyon ve kepçeler, çalışan işçiler o gün huntitin üzerine bastıkça ezdiler. Bu kadar ince toz haline gelebilen huntit mineralini kepçe ile kazımak, yığmak, yüklemek ve de üstünde kamyon dolaştırmak önemli miktarda çok ince toz oluşumuna ve tozumaya sebep olur. Huntit mineralini yol yapımı veya kaplaması olarak kullanmak oradan geçen insanlar için tehlikelidir. Götürdükleri yer de plaja inen yol. Yola dökmeyi düşünüyorlar. Ama bunun üzerine kamyonlar, arabalar ya da insanlar bastığında iyice ezilecek. Çok ince toza dönüşen huntit minerali solunum yollarında, akciğerde alveollerde birikip zarar verebilir. Kuru havada rüzgarla birlikte tozduğunda hem yörede yaşayan köylülerin ve hayvanların hem de gelen turistlerin akciğerlerine sıvanacak, yapışacak. Sonra da KOAH, silikozis gibi hastalıklara neden olur.”

SALDA GERİ TAŞINIYOR

Burdur Yeşilova sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü’ne yapılması planlanan millet bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edilmişti. Kumların kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme emri vermişti. Yaşananların ardından kumların yeniden eski yerlerine konulması için çalışma başlatıldı. Yüklenici firma görevlileri, bu kez küreklerle kamyona yükledikleri kumları, alındıkları yerlere götürmeye başladı.

BAKANLIK: BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPTIRDIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri jeoloji ve biyoloji profesörlerinden oluşan bir ekiple Salda’ya giderek inceleme yapıldığını ve onların hazırladığı rapor doğrultusunda beyaz kumların yerine geri taşınması kararı alındığını belirtti. Malzemenin büyük bölümünün yığın halinde durduğunu, çok az bir bölümünün de yürüyüş yolunun oraya serildiğini, kimi yerde çukurlara doldurulduğunu anlatan yetkililer, şu bilgiyi verdi: “Yığın halde olanı küreklerle çok küçük araçlara yükleyip, eski yerine götürülüyor. Kepçe kullanılmıyor ki alttaki malzeme buna karışmasın. Oradan da kürekle alınıp, el arabası ve kovalarla yerine serilip, tırmıkla düzeltiliyor. Plaja serilmiş az miktardakini yerine götürmeyeceğiz ama kuru yerde de bırakmayacağız. Çünkü güneşli havada kuruyor, yağmurlu olduğunda çamurlaşma yapıyor.”