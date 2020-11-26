Salgın döneminde şiddet arttı

Türkiye’deki artışın da yüzde 27.8 olduğu belirtildi. Türkiye’deki pandemi döneminde şiddetin arttığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşu temsilcileri süreci Milliyet’e değerlendirdi.



‘Şiddet tetiklendi’



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bu süreçte ‘Evde kal’ çağrısı, okulların kapanması, ev işleri gibi birçok konuda kadınların üzerine yük bindi. Diğer taraftan evde bir erkek var. Ekonomik stresin getirdiği ‘İşten atılacağız’ düşüncesiyle birlikte eril sistemin baskı oluşturduğu bir sürece girildi. Tüm bunlar da bu şiddeti tetikliyor. Rakamları geçen yılla kıyasladığımızda korkutucu olduğunu görebiliyoruz. Artan şiddet karşında kadınların, devletin var olan acil yardım hatlarına ulaşamadığını da gördük. Hükümetin bir an önce kadın ve çocukları korumaya yönelik çalışmalar başlatması gerekiyor. Aksi halde kadına yönelik şiddet daha da artacak. Bu süreçte kadın sığınma evlerine de talep arttı. diye konuştu.



‘Resmi veri yok’



İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu da, “Pandemi sürecinde şiddet arttı ancak devlet tarafından tutulan resmi veri yok. Bize ve STK’lara yapılan başvurulardan pandemi sürecinde şiddetin arttığını söyleyebiliriz. Şiddetin artmasının sebeplerinden biri kadınların polise başvurduklarında aldıkları ‘En güvenli yer evleriniz’ yanıtı oldu. Kendilerine destek olacak mekanizmalara ulaşamadılar. Bu şiddeti kabullenerek o şekilde yaşamaya mahkum edildiler” dedi.







‘Başvurular arttı



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşen Ece Kavas da şunları aktardı: “Pandemi döneminde İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada aile içi şiddetin arttığını açıkladı. Ancak biz net bir şekilde şiddet şu kadar arttı diyemiyoruz. Çünkü böyle bir rapor ne yazık ki elimizde yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu süreçte, çok fazla şiddet başvurusu aldık.” Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu da, “Salgın sürecinde “evde olmak” bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlandı ve bu “evlerde” daha çok şiddete maruz kaldılar” dedi.



Artış yaşandı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre de; İstanbul’da, 2019 Mart’ta bin 804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise olay sayısı 2 bin 493’e yükselerek, geçen yıla göre 38,2 artış gösterdi.