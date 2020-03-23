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23.03.2020 - 01:03 |

Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Şampiyon 25. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Şampiyon, 25. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen bölümün son bölümüne Fırat'ın Elif’i kar maskeli adamların elinden kurtarmasına rağmen bilincini yitirmesi damga vurdu. İşte merakla beklenen Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki...

Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Şampiyon 25. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

ŞAMPİYON 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.
Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.
Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister.

Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.
Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.

ŞAMPİYON 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Şampiyon 25. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
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