Sanal gerçeklikle fobiler aşılacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ‘PhobiAR Projesi’ ile artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi fobi tedavisinde kullanılmasını hedefliyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve bitme aşamasına gelen proje yakında San Francisco’daki Silikon Vadisi’nin kalbi Palo Alto’da yatırımcı avına çıkmaya hazırlanıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Saadet Yapan, Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Nihat Yılmaz Şimşek ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sütçigil tarafından yürütülen ‘PhobiAR Projesi’yle, fobi tedavisinde yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanılıyor. Artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak ‘korkulan ortamın’ bire bir aynısının yaratılması fikrine dayanan proje, ilk etapta Türkiye’de en çok görülen kedi, köpek, örümcek ve hamam böceği fobilerinin üzerinde uygulanacak.



‘Artırılmış gerçeklik’



HKÜ Kuluçka Merkezi’nde geliştirilen projeleri hakkında bilgi veren Arş. Gör. Saadet Yapan, PhobiAR’ın 2021 Ağustos ayından itibaren psikoterapide etkin olarak kullanılabileceğini söyledi. Yapan şunları anlattı: “Fobiler tedavi edilirken yüz yüze terapide ‘maruz bırakma’ denilen bir yöntem de uygulanır. Fotoğraf ve video kullanıldığı gibi akılda canlandırma da yapılabilir. Doğası gereği belli sınırlılıkları oluyor biz ise teknoloji yardımıyla sınırlılıklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kullanılan ‘AR’ (artırılmış gerçeklik) gözlüğü ile danışanların, bulunduğu ortamdan soyutlanmadan fobileri ile karşı karşıya kalmalarını sağlıyoruz. Yapılan araştırmada günlük hayatımızı olumsuz şekilde kedi, köpek, örümcek ve hamamböceğinin etkilediği saptandı. Bundan sonra yazılım süreci

başladı. Şu ana kadar bu aşamaları tamamladık. Kasımdan itibaren test aşaması başlayacak ve ücretsiz olarak terapide kullanacağız. 6 aylık testin sonucunda geri bildirimlere göre iyileştirmeler yapılacak. Ağustos ayından itibaren de psikolog veya psikiyatristler web sitemiz üzerinden bu teknolojiye kavuşacak. Ayrıca cep telefonu uygulaması çalışmalarımız da devam ediyor.”









Dört canlı türü



HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek de proje hakkında şunları söyledi: “Dört canlı türü üzerinde çalışıyoruz. Bu türlere koşma, havlama, uçma gibi animasyonlar ekleyerek hareket etmelerini sağladık. Son olarak da oyun motoru kullanarak, modellere kodlar yazarak artırılmış gerçeklik kazandırmış olduk.”

Cemal Kalyoncu: HKÜ gurur veriyor



HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ’nün Türkiye’nin gurur duyduğu bir bilgi ve teknoloji üretim merkezi olacağını belirterek şunları söyledi: “Türk insanına fırsat tanındığında imkansızı bile gerçekleştirebileceğine inandık. Gençlerimizin hayallerinin peşinde koşarken yere daha sağlam basmaları için üniversitemizi kurarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hayal gibi görünen ABD’nin Silikon Vadisi’ne ofis bile açarak Gaziantep’ten Palo Alto’ya bir köprü kurduk. Vizyonu geniş gençlerimiz, Türkiye’nin geleceğini inşa edebilsinler diye.”



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projenin iki farklı bilim dalında uzmanlaşan akademisyenler öncülüğünde yürütüldüğünü belirterek, “Projenin HKÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa açılan Silikon vadisi olarak bilinen Palo Alto’daki merkezimize de göndererek yatırımcı bulma fırsatı var. HKÜ bünyesinde kurulan sistem içinde yeşeren bir proje olarak diğer çalışmalara da ışık olacağına inanıyorum” diye konuştu.