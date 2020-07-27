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27.07.2020 - 10:05 | | DHA

Sanat Sokağı'nı arılar bastı! Panik anları

İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı, arıların istilasına uğradı. Paniğe yol açan o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Urla'yı arılar bastı! Gören kaçacak yer aradı
Urla'yı arılar bastı! Gören kaçacak yer aradı
Urla'yı arılar bastı! Gören kaçacak yer aradı
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Urla'nın en kalabalık noktaları arasında yer alan Sanat Sokağı, dün saat 19.00 sıralarında, binlerce arının istilasına uğradı. Bölgedeki bir kovandan geldikleri tahmin edilen arılar, çevre sakinlerine korku yarattı. Bazı kişileri ise arı soktu. Vatandaşlar arıları su sıkarak dağıtmaya çalışırken, arıcılıktan anlayan bir kişi kraliçe arıyı kolinin içine koyarak, diğer arıları da kolide topladı.

Arıların bir kolide toplanıp, bölgeden uzaklaştırılmasıyla sokakta hayat normale döndü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

 

 

İzmir'in ünlü Sanat Sokağı'nı arılar bastıİzmir’in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı, arıların istilasına uğradı. Paniğe yol açan o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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