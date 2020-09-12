Şanlıurfa’da DAEŞ gelini yakalandı

Sınırı geçerek Şanlıurfa’ya gelen Duman, tutuklandı. 2014’te 19 yaşındayken DAEŞ’e katılmak için Suriye’ye kaçan Duman, burada Mahmud Abdullatif adlı DAEŞ’li ile evlendi. Kocası 2015’te çatışmada ölen Duman, ikinci evliliğini yine örgütten biri ile yaptı. Duman’ın ikinci kocası da çatışmalarda yaşamını yitirdi. Duman, kısa süre önce Hol kampından kaçtı. Duman 17 Temmuz’da sınırı geçerek Şanlıurfa’ya ulaştı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan Duman, tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Cezaevi’ne konuldu.