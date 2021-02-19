Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Hayati Harrani Mahallesi'nde kız alıp verme meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki aile, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer fertlerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup taş, sopa ve bıçaklar ile birbirine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.