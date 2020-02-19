Şans Topu çekilişi saat kaçta? 19 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. 19 Şubat Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 975. Haftasında olan Şans Topu çekilişi ne zaman başlayacak? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi 21:15'de www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayında gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayın sonrasında sayfada yerini alacak.

Şans Topu



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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