MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı! İşte 1 Kasım Şans Topu'nda düşen numaralar...
ABONE OL
01.11.2020 - 20:34 |

Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı! İşte 1 Kasım Şans Topu'nda düşen numaralar...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 970 bin 82 TL.

Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı! İşte 1 Kasım Şans Topu'nda düşen numaralar...

Şans Topu çekilişi 1 Kasım 2020 yani bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 970 bin 82 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 3 5 9 29 34 + 2 oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans topu çekilişinin bu akşam başlayacağı saat ise oyun severler tarafından araştırılıyor. 

ŞANS TOPU DEVRETTİ

1 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi  4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topunda sonuçlar açıklandı İşte 1 Kasım Şans Topunda düşen numaralar...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştıSuudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

Sıradaki Haber