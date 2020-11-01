Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı! İşte 1 Kasım Şans Topu'nda düşen numaralar...

Şans Topu çekilişi 1 Kasım 2020 yani bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 970 bin 82 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 3 5 9 29 34 + 2 oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans topu çekilişinin bu akşam başlayacağı saat ise oyun severler tarafından araştırılıyor.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

1 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.