Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...
Sar Başa, bugün televizyon ekranlarında ilk kez izleyicilerle buluşacak. Berk Alan'ın yönetmenliğini yaptığı yapımın oyuncu kadrosunda ise Alper Rende, Kemal Can Parlak ve Ali Biçim yer alıyor. Peki Sar Başa konusu nedir?
Sar Başa filminde üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın hikayesi anlatılıyor. 2019 tarihinde vizyona giren film bugün ilk kez Kanal D ekranlarında televizyonda yayınlanacak. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Sar Başa konusu nedir, oyuncuları kimler?
SAR BAŞA KONUSU
Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.
SAR BAŞA OYUNCULARI
Alper Rende
Kemal Can Parlak
Ali Biçim