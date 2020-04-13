Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Sar Başa filminde üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın hikayesi anlatılıyor. 2019 tarihinde vizyona giren film bugün ilk kez Kanal D ekranlarında televizyonda yayınlanacak. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Sar Başa konusu nedir, oyuncuları kimler?

SAR BAŞA KONUSU

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

SAR BAŞA OYUNCULARI

Alper Rende

Kemal Can Parlak

Ali Biçim