MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...
ABONE OL
13.04.2020 - 15:38 |

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Sar Başa, bugün televizyon ekranlarında ilk kez izleyicilerle buluşacak. Berk Alan'ın yönetmenliğini yaptığı yapımın oyuncu kadrosunda ise Alper Rende, Kemal Can Parlak ve Ali Biçim yer alıyor. Peki Sar Başa konusu nedir?

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Sar Başa filminde üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın hikayesi anlatılıyor. 2019 tarihinde vizyona giren film bugün ilk kez Kanal D ekranlarında televizyonda yayınlanacak. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Sar Başa konusu nedir, oyuncuları kimler?

SAR BAŞA KONUSU

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

SAR BAŞA OYUNCULARI

Alper Rende

Kemal Can Parlak

Ali Biçim

Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktıBursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

Sıradaki Haber