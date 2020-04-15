Sarı humma hastalığı nedir,belirtileri neler? Sarı humma nasıl bulaşır ve nasıl korunulur?

DSÖ, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 sarı humma vakasının görüldüğünü belirtti. Sarı humma vakasının çıkmasıyla birlikte sarı humma hastalığının ne olduğu ve nasıl bulaştığı araştırılmaya başlandı. Peki sarı humma hastalığı nedir, nasıl korunulur? İşte detaylar...

SARI HUMMA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Virüs, günümüzde tropik bölgelerde görülür ve vektörler aracılığı ile insanlara bulaşır. Etkili bir aşının varlığına rağmen birçok Afrika ve Güney Amerika ülkesinde hemorajik hastalığın önemli sebeplerinden biridir. Sarı tabiri bazı hastalarda görülen sarılık semptomundan gelir. Sarı humma virüsü enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşır.

SARI HUMMA HASTALIĞI NEDİR?

Sarı humma grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır.

SARI HUMMADAN NASIL KORUNULUR?

Sıtmada olduğu gibi sivrisineklerden korunmak büyük önem taşır. Sarı hummadan aşı ile korunmak da mümkündür. Sarı hummanın bulunduğu bölgelere gidenlerden veya bu bölgelerden diğer ülkelere geçenlerden sarıhumma aşısı olduklarını belgelendirmeleri istenebilir. Aşı sertifikası aşıdan 10 gün sonra ve ömür boyu geçerlidir. Diğer aşılarla aynı anda, farklı yerlere uygulanabilir.

SARI HUMMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Sarılık

Karın ağrısı

Kusma ve kanama