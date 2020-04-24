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24.04.2020 - 14:15 | | AA

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı öldü!

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak'ın, açlık grevinde öldüğü bildirildi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı öldü!

Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C  üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza  Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması  istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak'ın cezaevinde bir süredir  açlık grevinde olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel mahkemenin sanık Mustafa Koçak'ı, "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit  edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu  görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli  Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis  cezasına çarptırılmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesince de uygun bulunmuş ve  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğnamede de sanık Koçak'a  verilen cezanın onanması istenmişti.

"SİLAHI TERÖRİST YAYLA'YA TESLİM ETMİŞ"

Davanın gerekçeli kararında, sanık Mustafa Koçak'ın daha önce örgütsel eylemlerde bulunduğu ve birçok olayda adının geçtiği ifade edilmişti. Terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı sanık Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Mustafa Koçak'a verdiği belirtilmişti.  Kararda, Koçak'ın da silahı eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği  anlatılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki  olumsuz tutum ve davranışları ile pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi  uygulanmadığı kaydedilmişti.

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