SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± 16 Eylül | ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±nda çÄ±kan numaralar
Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± dÃ¼n akÅŸam aÃ§Ä±klandÄ±. canlÄ± yayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸ, vatandaÅŸlara heyecan dolu anlar yaÅŸattÄ±. 20. Ã‡ekiliÅŸi yapÄ±lan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'nun 16 EylÃ¼l sonuÃ§larÄ±nda hangi numaralar Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte Bir joker olmak Ã¼zere toplam 7 ÅŸanslÄ± numara haberimizde...
Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸine katÄ±lan vatahndaÅŸlar, bugÃ¼n de sonuÃ§lar iÃ§in meraklÄ± arayÄ±ÅŸÄ±na devam ediyor. 16 EylÃ¼l 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 21:30'da yapÄ±lan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ± haberimizde derledik. 16 EylÃ¼l'de Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 62.209.871 TL oldu. Kategori olmak Ã¼zere, kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarÄ±nÄ± yazdÄ±k. Ä°ÅŸte Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ±...
Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI
35 - 85 - 25 - 19 - 47 - 57 - 55
Kategori |Â Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â Â |Â Miktar
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Â Â Â 6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00
Â Â 5+1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00
Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 195.914,30
Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 280Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.399,35
Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.249Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 105,90
Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â 143.383Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,20
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Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.
Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir.
Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto haftada 3 gÃ¼n: Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekilir.Â