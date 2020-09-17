Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸine katÄ±lan vatahndaÅŸlar, bugÃ¼n de sonuÃ§lar iÃ§in meraklÄ± arayÄ±ÅŸÄ±na devam ediyor. 16 EylÃ¼l 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 21:30'da yapÄ±lan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ± haberimizde derledik. 16 EylÃ¼l'de Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 62.209.871 TL oldu. Kategori olmak Ã¼zere, kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarÄ±nÄ± yazdÄ±k. Ä°ÅŸte Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ±...

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

35 - 85 - 25 - 19 - 47 - 57 - 55

Kategori |Â Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â Â |Â Miktar

Â Â

Â Â Â 6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00

Â Â 5+1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00

Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 195.914,30

Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 280Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.399,35

Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.249Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 105,90

Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â 143.383Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,20

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ



Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir.

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto haftada 3 gÃ¼n: Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekilir.Â

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