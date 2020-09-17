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17.09.2020 - 07:53 |

SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± 16 Eylül | ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±nda çÄ±kan numaralar

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± dÃ¼n akÅŸam aÃ§Ä±klandÄ±. canlÄ± yayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸ, vatandaÅŸlara heyecan dolu anlar yaÅŸattÄ±. 20. Ã‡ekiliÅŸi yapÄ±lan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'nun 16 EylÃ¼l sonuÃ§larÄ±nda hangi numaralar Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte Bir joker olmak Ã¼zere toplam 7 ÅŸanslÄ± numara haberimizde...

SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± 16 Eylül | ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±nda çÄ±kan numaralar

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸine katÄ±lan vatahndaÅŸlar, bugÃ¼n de sonuÃ§lar iÃ§in meraklÄ± arayÄ±ÅŸÄ±na devam ediyor. 16 EylÃ¼l 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 21:30'da yapÄ±lan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ± haberimizde derledik. 16 EylÃ¼l'de Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 62.209.871 TL oldu. Kategori olmak Ã¼zere, kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarÄ±nÄ± yazdÄ±k. Ä°ÅŸte Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ±...

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

35 - 85 - 25 - 19 - 47 - 57 - 55

Kategori |Â  Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â  Â |Â  Miktar
Â  Â
Â  Â  Â  6Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 0Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  0,00
Â  Â  5+1Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 0Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  0,00
Â  Â  Â  5Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 2Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  195.914,30
Â  Â  Â  4Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 280Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 1.399,35
Â  Â  Â  3Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  9.249Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 105,90
Â  Â  Â  2Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  143.383Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  10,20

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir.

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto haftada 3 gÃ¼n: Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekilir.Â 

TIKLA Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO OYNA

Ä°zmir'de alacak verecek kavgasÄ± kanlÄ± bittiÄ°zmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklÄ± olduÄŸu ileri sürülen FÄ±rat A.'yÄ± (24), çÄ±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tabanca ile ateÅŸ açtÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan genç hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, M.F.Ö.'nün yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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