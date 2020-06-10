Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında? Yeni Kocaeli Valisi Seddar Yavuz aslen nereli?

Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevini üstlenen Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine atandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Seddar Yavuz kimdir sorusu araştırma konusu oldu. İşte Seddar Yavuz hakkında merak edilenler...

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Seddar YAVUZ, 1967 Eskişehir doğumlu olup İlköğrenimini Gümüşkonak’ta, orta öğrenimini Eskişehir’de, lise öğrenimini de Balıkesir’de parasız yatılı olarak tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1988 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlamıştır.

Evli, dört çocuk babası olan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kariyeri

Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesi ile kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.



Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile de Ordu Valiliği atandı ve bu görevine 05.07.2017 tarihinde başladı. 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanmıştır.