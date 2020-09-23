Sedyeleri barikat yaptılar

Ankara Keçiören’de önceki gece bir berber dükkânında tıraş olan Fırat Öztaş (25) ve Ahmet Öztaş’ın (31) yanlarına giden Emrah Keskin, iki kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Öztaş, hemen canlandırma ünitesine alındı. Hasta, 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına acı haberi verdi. Bunun üzerine, hasta yakınları vefat eden hastalarını görmek için canlandırma odasına girmek istedi. Kalabalık grubun canlandırma odasına girmek istemesi üzerine görevli sağlık çalışanları, sedyeler ile barikat kurarak kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı korku dolu anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada, olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Soruşturma başlatıldı

Saldırı olayının ardından Ankara Valiliği, hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında “3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca res’en başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Sağlık Bakanı Koca da, olay sonrası sosyal medya hesabından, “Keçiören EAH Acil Servisi’nde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek” paylaşımında bulundu. Koca, dün de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında hastane içerisinde yaşananları anlatan Koca, hastane güvenliğinin ve emniyet güçlerinin, olaya kısa sürede müdahale ettiğini, adli sürecin başlatıldığını belirtti. Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.”

‘Kötü gün dostlarımız’

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

“Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız. Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır.”

3 ayda 90 saldırı

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen’in, kamuoyuna yansıyan olaylardan hazırladığı rapor, sağlık çalışanlarının yaşadıkları şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Haziran, temmuz, ağustos ayını içeren 3 aylık rapora göre, nisan ayında çıkan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi’ne dair yasaya rağmen bu dönemde 52 şiddet olayı yaşandı. 79 saldırganın yol açtığı bu olaylarda 90 sağlık çalışanı şiddetin hedefi oldu. Rapora göre olayların 26’sı fiili, 8’i sözlü, 14’ü hem sözlü hem fiili, dördü ise taciz şeklinde gerçekleşti. Şiddet olaylarının gerçekleştiği yerlere bakıldığında ise 25 olay hastanede, 10 olay aile sağlığı merkezinde, 15 olay saha çalışması sırasında, iki olay ise eczanelerde yaşandı. Rapora göre saldırganlara yapılan işlemlere bakıldığında yedi kişi ifadesi dahi alınmadan, 34 kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, bir kamu çalışanına ise görevden el çektirme cezası verildi. Buna göre söz konusu dönemde 79 saldırganın sadece 37’si tutuklandı. Sağlık Sen’in eylül ayına ilişkin raporu henüz çıkmadı ancak yapılan ön çalışma şiddet olaylarındaki tırmanışın yükseldiğini gösterdi. Eylül’ün ilk 20 gününde 168 saldırganın yer aldığı 14 olayda 53 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

Bakan Koca’dan ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Koca, güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” ifadelerini kullandı.