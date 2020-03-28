Şehirler arası seyahat izinle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda koronavirüs ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. 7 başlıktan oluşan tedbirlere göre şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı. Kamuda olduğu gibi özel sektörde esnek çalışma sistemine geçilirken, piknik alanları, ören yerleri gibi alanların hafta sonu kapalı olma kararı alındı. Erdoğan, şunları söyledi:



DAHA ÇOK FEDAKÂRLIK: Dünyanın tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5 bin 698 toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken 42’si iyileşmiştir. Hiçbir musibetin gücümüzden büyük olmadığı inancı ile Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakârlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah’ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.



MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ: Asla aklımızdan şu hususları çıkarmayalım; rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri bireysel tedbiri alacaktır. Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. 100 milyar liranın üzerinde ekonomik destek programı açıkladık. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı korumak için aldığımız tedbirleri saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz. Hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçlıyoruz. Tüm bu tedbirleri uyguladığımızda bu meselenin üstesinden geleceğiz.



TESTLER ÜCRETSİZ: Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar stokçuluk karaborsa yapanlar var sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız. En çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Solunum cihazında da hızla mesafe kat ediyoruz. Gerektiğinde yurt dışından malzeme tedarikini de yapıyoruz. Yurtdışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle arttırdık. Hızlı test merkezlerini tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya başladık, devamı da geliyor. Vatandaşlarımızın, sağlık personelimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşların günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.

HER PAZARTESİ TOPLANTI: Kabine içi ve uluslararası iletişimi tele konferans ile kesintiye meydan vermeksizin sürdürüyoruz. Kabine toplantılarımızı her hafta tele konferans ile bundan sonra gerçekleştireceğiz. Kabine toplantılarımızı her hafta sürdüreceğiz, her pazartesi kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. İlgili bakanlar, kurumlar ve bilim insanlarımız gelişmeleri milletimizle paylaşıyor. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik malzemelerinin tedarik edilmesi ve sosyal mesafenin ve izolasyonun korunmasını gözetiyoruz.



SABIR VE DİRAYET BEKLİYORUZ: Şimdi asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına karar verilmiştir. 30’u dışındakileri saymıyorum. 30 büyükşehir valisi kararlılığı gösterecektir. Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak temizliğe hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina ne demek, yani evimizden çıkmayacağız.



LÜTFEN EVDE KALALIM



Erdoğan, “Dünyada kurallara uyduğumuzda kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da uymazsak nasıl felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri var. ABD’nin durumu ortada. Bulunduğumuz konumu olumsuz neticeye taşımamamız lazım. Türkiye, hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız adım bizi bu tehditten uzaklaştıracaktır. Kendimiz ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım. Tedbirleri dikkatle uygulayalım” ifadelerini kullandı.



İŞTE 7 MADDELİK YENİ TEDBİR

“Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum” diyen Erdoğan, önlemleri şöyle sıraladı:





1 Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.



2 Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.



3 Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.



4 Piknik alanları, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.



5 Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde, kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.



6 Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.



7 Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulları oluşturulacak, alınan tedbirlerin takibi yapılacak; gerekirse o şehre yönelik ilave tedbirler de burada kararlaştırılacaktır.