Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman sona erecek? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek yasak mı, izin belgesi gerekl mi?

Şehirlr arası seyahat yasakları ne zaman sona erecek sorusu vatandaşlar tarafından son günlerin en fazla araştırma konusu olan başlıkları arasında yer alıyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler kapsamında ilk aşamada 30 Büyükşehir ve Zonguldak için şehirler arası giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Şehirler arası seyahat yasağının bir ay sürmesinin ardından 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 7 Büyükşehir'de 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile de 9 Büyükşehir'de daha şehirler arası seyahat yasakları kaldırıldı. Halen 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta seyahat yasakları devam ediyor. Peki Şehirler arası seyahat yasakları ne zaman sona erecek?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.