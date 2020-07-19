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19.07.2020 - 14:08 | | AA

Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis için tören düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis için tören düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis için tören düzenlendi
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Gökteke'nin Türk bayrağı sarılı tabutu, Bağcılar 1486. Sokak'taki  evine götürülerek helallik alındıktan sonra  İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan  Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Gökteke için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Emine,  babası Hakkı, eşi Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Gökteke katıldı.

Törende, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral  Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik  Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile şehidin mesai arkadaşları hazır bulundu.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına  getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın hemen  ardından yapılan çalışmayla 4 saldırganın yakalandığını söyledi.

Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra  da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele  başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini  sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Vatan, bayrak, millet ve devlet gibi değerleri el üstünde tutan  milletin bu uğurda can verenleri baş tacı ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle  konuştu:

"Polisin görevi ibadet gibidir. Yüce Allah bizlere bir ayette,  'Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder,  hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar' buyuruyor. Ne mutlu ki yüce  Allah'ın bu emirlerini, görevinin hakkını veren her bir polis, günlük görevinin  bir parçası olarak yerine getiriyor. Bu nedenle inanıyorum ki, bu emirleri yerine  getirirken şehit olan mükafatların en güzeline erişmiş olur."

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın dua okumasının ardından şehit polisin  naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit polis memuru Gökteke'nin cenazesi,  Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

 

 

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