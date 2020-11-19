MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehit yarbay gözyaşlarıyla uğurlandı
ABONE OL
19.11.2020 - 13:08 | | AA/İHA

Şehit yarbay gözyaşlarıyla uğurlandı

Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.

Şehit yarbay gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Yarbay Rafet Sayın Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Rafet Sayın Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Rafet Sayın Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın (43) , memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri araçla Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köy meydanına getirildi.

Şehit Sayın'ın babası Yaşar, annesi Fatma, eşi Sevda ve kızı Elif Sayın ile yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu.

Yarbay Sayın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şehidin ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen cenaze törenine askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar da katıldı.

Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit olmuştu.

 

 

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anaokulları ve kreşler kapanacak mı? Kreşler, anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokulları ve kreşler kapanacak mı? Kreşler, anaokulları ne zaman açılacak?

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Şeyma öğretmen ve kardeşini katletmişti! Akıl sağlığı yerinde çıktı!

Şeyma öğretmen ve kardeşini katletmişti! Akıl sağlığı yerinde çıktı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet