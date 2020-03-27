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27.03.2020 - 17:42 |

Selçuk Bayraktar paylaştı! Yerli solunum cihazı geliyor...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimi için 100'e yakın firmanın harekete geçtiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Yerli solunum cihazı geliyor...

Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

100'e yakın @aselsan @arcelik @Baykar_Savunma ve @Biyovent mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor.

Dualarınızı bekliyoruz...

Selçuk Bayraktar paylaştı Yerli solunum cihazı geliyor...

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