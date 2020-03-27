Selçuk Bayraktar paylaştı! Yerli solunum cihazı geliyor...

Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

100'e yakın @aselsan @arcelik @Baykar_Savunma ve @Biyovent mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor.

Dualarınızı bekliyoruz...