Selçuk Bayraktar Radyo D'ye konuk oldu: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, programda "Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemiz de ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Cezeri (uçan araba) de bunlardan biri. Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız ‘milli ve özgün’ olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek" dedi.

"YERLİ SOLUNUM CİHAZLARINDA HERKES GÖNLÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Birlik içinde her şeyin üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Bayraktar’ın Adem Metan Show’da yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

“Yerli solunum cihazlarının üretimi bizim için açıkçası bir lütuftu. Hayatım boyunca hep bunları fırsat olarak gördüm. Diğer kurumlar içinde aynısını söyleyebilirim. Herkes inanılmaz seferberlik içinde çalıştı. Tüm kurumlarımız gönüllerini bu işe koydu. Pandemi döneminde bunu hayata geçirmek çok önemli.”

"GENÇLER GELECEKTE BİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

"Allah'a şükür İHA ve SİHA'lar ile savunma sanayi ve Milli Teknoloji Hamlesi toplumdan büyük teveccüh gördü. Ben genç kardeşlerimizin daha büyük başarılı işleri hayata geçireceğine inanıyorum. Biz Teknofest yaptığımız yarışmalarda gençlerimizin ileride neleri başaracağını çok iyi gördük. Gençlerin önü kesilmezse Allah'ın izni ile gelecekte daha başarılı olacağız."

"UÇMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

“Çocukluk hayalimdir uçmak. Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabi ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu.”

"AİLEMLE GEÇİRDİĞİM ZAMAN EN HUZURLU ANIMDIR"

"Aile benim için en önemli limanlardan biri. Ufak bir kızım var. Allah bağışlasın. Eşim ve çocuğumla zaman geçirmek hayatımın en huzurlu anı. Ailemle geçirdiğim zaman benim için en kıymetli anımdır. Genç kardeşlerime de evlenmelerini tavsiye ederim. Radyo yalnızca geçmişteki neslin değil bizim için de çok kıymetli. Radyo ve radyo sevenlerin bu özel gününü tebrik ediyorum. Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarımıza ve kahramanlarımıza teşekkür ederim."