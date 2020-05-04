MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı! Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
ABONE OL
04.05.2020 - 08:52 | | AA

Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı! Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfının İBB'den bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı! Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."

Milliyet'te Gündem (4 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tarihi ne zaman? YKS 2020 günü değişti mi? ÖSYM yeni tarihi...

YKS tarihi ne zaman? YKS 2020 günü değişti mi? ÖSYM yeni tarihi...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Ömer Döngeloğlu kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Ömer Döngeloğlu kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Sıradaki Haber