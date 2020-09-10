Selçuk’tan il müdürlerine talimat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, 81 il müdürüyle bu kez sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi. Toplantıda meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi. Selçuk, 2000 denetmenle devam eden okul denetimleri ve “Okulum Temiz Belgesi” belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi aldı. Uzaktan eğitim çalışmaları da ele alındığı video konferansta Selçuk, en yakın EBA Destek Noktası’na ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.