Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı corona virüsü yendi

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yapılan corona virüs testi pozitif çıkınca, 20 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 12 günlük tedavisinin ardından Saklı, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Saklı, kendisini hastane bahçesinde bekleyen belediye personeline de teşekkür ettikten sonra Belediye Başkan Yardımcı İsmet Öktem tarafından evine götürüldü.