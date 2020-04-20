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20.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şentop’tan “infaz” eleştirilerine yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon kanalında infaz düzenlemesine yönelik eleştirileri yanıtladı.

Şentop’tan “infaz” eleştirilerine yanıt

Hukuki düzenlemelerin hukuki ve siyasi boyutları olduğunu anlatan Şentop, infaz düzenlemesi konusunda birçok akademisyen ve hukukçunun görüş bildirdiğini ve bunlar arasında görüş farklılıkları bulunduğunu ifade etti. Şentop, bu tür düzenlemelerde hukuki çerçeveye riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek “İnfazla ilgili indirimlere kimler dahil olmalıdır, kimler dahil olmamalıdır? Bu sonuçta siyasi tercihtir. Siyasetin bir tercihi, parti tercihi anlamında söylemiyorum. Türkiye’nin bugünkü şartları içinde yapılmış olan bir tercihtir. Elbette bir bakış açısına dayanmaktadır” diye konuştu.

‘Tartışmalar verimli’

Şentop, şunları kaydetti: “Bu şartlar altında Türkiye’nin, terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Bu bakımdan düzenleme içinde, Anayasal düzene, suçlar bağlamında ifade edilen suçlarla ilgili bir hükme yer verilmemesi, bunun istisna tutulması önemlidir. Bu tartışmalar faydalıdır, verimlidir, mutlaka yapılmalıdır. Ama bu bir matematik değildir, ‘iki kere iki dörttür’ diyerek gerek hukuki metin olarak mutabık kalacağı, gerek ‘kimler girecek, kimler dışında kalacak’ diye mutabık kalacağı bir durum söz konusu değildir. Tartışmaları verimli buluyorum, ama Meclisimizin vermiş olduğu bir karar var, bu kararı da isabetli buluyorum.” 

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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