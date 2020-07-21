Sentrozom Nedir? Sentrozomun Görevi, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Sentrozom, eğrelti otu ve yosun gibi ilkel bitkilerin yanı sıra, sinir hücreleri haricindeki tüm hayvan hücrelerinde bulunan organeldir. Hücre bölünmesinde esnasında eşleme durumuna geçer.

Sentrozom Nedir?

Sentrozom zarı bulunmayan organeldir. Bölünme esnasında kromozomların kutuplara taşınması ve birbirlerinden ayrılması görevleri içerisinde bulunur. İlkel olarak bilinen bitkilerde, mantarların bir kısmında ve tüm hayvanların hücrelerinde yer alır. Sentrozomlar bir çift sentriyolden oluşur.

Snetrozomun Görevi

Sentorozom birbirinden farklı görevlere sahipti. Temel görevleri arasında kromozomların bölünmesi ve taşınmasıdır.

Hücre bölünmesi esnasında, kromozomların iğ iplikleri sayesinde hücrenin karşılıklı kutuplarına çeker. Yani, kromozomları kutuplara taşıma görevi görür. Yine kormozomları birbirinden ayırmak, sentrozom görevleri arasında bulunur.

Bazı hücrelerde bulunan kamçı ve sil yapıları, sentrozom tarafından oluşturuluyor. Bu durum da görevleri arasında bulunur. Kamçı ve sil yapılar hareketi sağlamada görevlidirler.

Sentrozomun Yapısı

Yumurta, alyuvar hücreleri ve sinir hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Hücre bölünmesinde görev alır. Hayvan hücreleri içerisinde çekirdek mekanizmasına yakın bir yerde bulunur. Sentrozom yapısı oldukça farklıdır.

Bitki hücrelerin büyük kısmında sentrozom bulunmaz Sadece ilkel olarak kabul edilen bitki türlerinin hücrelerinin bir kısmında yer alır.

Sentrozom, iğne ipliklerinin hücre içerisinde düzenlerinin sağlanması yönünde görev yapar. Bu sebepler düzenleyici merkez yani 'mikrotübal' olarak isimlendirilir.

Hücre bölünmesi yaşandığı esnada sentriyollar, hücrelerin zıt kısımlarına giderler. Kromozomlar ayrıldıklarında hareket edecekleri kutupları sentriyollarin bu davranışı belirleyecektir.

Kamçı ve sillerin üreticisidir. Kamçı, insan spermi içerisinde hareket sağlar. Siller paremesyumda insan soluk borusunda havanın temiz hale gelmesini sağlayan görevlere sahiptir. Yapısal olarak bu görevleri olan hücrelerin üretiminde sentrozom görevlidir

Sentrozomun Özellikleri

Sentrozom organelinde zar bulunmaz.

İlkel bitkilerde ve hayvanların hemen tamamında bulunur.

Birbirlerine dik olarak konumlanırlar. 2 tane silindirik yapıda cisme sahiptir.

Sentrozomun kendi yapısında bulunan sentriyoller 3 tüpten oluşurlar. Bu tüplerin 9 tane ipliği bulunur. İplikler arası ise matriks ile doludur.

Üçlü mikrotübüllerini bir arada tutan üçlü protein bağı bulunuyor.

Sentrozomlarda bulunan iğ iplikler, hayvan hücrelerinde yer alırlar. Hayvan hücrelerinde bulunan iğ iplikleri sentrozon ismi verilen çubuklardan oluşur.

Kromozom ayrılması ve taşınması görevleri özellikleri arasında yer alır.