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13.06.2020 - 16:03 | | DHA - İHA

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit ırmağına giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Bugün saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, lise 1'inci sınıf öğrencisi Efe Yasin Altıparmak, 5 arkadaşıyla birlikte Kelkit Çayı kıyısına gitti. Kum ocaklarının bulunduğu bölgeden serinlemek için suya girdi. Ancak bir ayağı su dibindeki balçığa saplandı.

Liseli genç çırpınmaya başlarken, arkadaşları 112 Acil ile jandarmayı aradı. Ancak bir süre sonra Efe Yasin Altınparmak, gözden kayboldu. Gelen jandarma ve AFAD ekipleri, suda Altıparmak'ın cansız bedenini buldu.

Acı haberi alıp gelen aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.

Liselinin cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

 

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