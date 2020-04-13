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13.04.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Sessiz İstanbul

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul, tarihin en sakin pazar gününe uyandı.

Sessiz İstanbul

Sahil yolları, meydanlar gün boyu bomboştu. Boğaz Köprüleri ve D-100 Karayolu’nda işe giden memur ve sağlıkçıları taşıyan az sayıda araç vardı. Yasağın etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul’un tüm noktalarında hissedildi. Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları da boş kalırken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı. İstanbul’un birçok noktasında önlem alan polis, uygulama noktaları oluşturarak yasağa uymayan kişilere, para cezası uyguladı. Sultanbeyli’de yasağa uymayan kişileri drone’la tespit eden ilçe polis ekipleri, motosikletle kaçan iki kişi drone yardımıyla yakaladı. 

Sessiz İstanbul

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
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