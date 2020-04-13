Sessiz İstanbul

Sahil yolları, meydanlar gün boyu bomboştu. Boğaz Köprüleri ve D-100 Karayolu’nda işe giden memur ve sağlıkçıları taşıyan az sayıda araç vardı. Yasağın etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul’un tüm noktalarında hissedildi. Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları da boş kalırken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı. İstanbul’un birçok noktasında önlem alan polis, uygulama noktaları oluşturarak yasağa uymayan kişilere, para cezası uyguladı. Sultanbeyli’de yasağa uymayan kişileri drone’la tespit eden ilçe polis ekipleri, motosikletle kaçan iki kişi drone yardımıyla yakaladı.