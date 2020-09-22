Sevilla haritasÄ± nedir, ne anlama gelmektedir TÃ¼rkiye ve Yunanistan arasÄ±nda gerilime neden olan Sevilla HaritasÄ± hakkÄ±nda merak edilenler...

Sevilla HaritasÄ± nedir, ne anlama gelmektedir sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Yunanistan ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Sevilla haritasÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ± ile ipler birkez daha gerildi. Yunanistan'Ä±n Ege ve Akdeniz'de etki alanÄ± iddialarÄ±na gÃ¶re Meis AdasÄ±'ndan

baÅŸlayan kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± Akdeniz'in ortasÄ±na kadar iniyor. Bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan AB tarafÄ±nda hazÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len haritanÄ±n hÃ¼kÃ¼msÃ¼z olduÄŸu AB birlik yetkilileri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

SEVÄ°LLA HARÄ°TASI NEDÄ°R?

Sevilla HaritasÄ±, 2000â€™li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Sevilla Ãœniversitesiâ€™nden akademisyenler Juan Luis SuÃ¡rez de Vivero ile Juan Carlos RodrÃ­guez Mateosâ€™un TÃ¼rkiye, Yunanistan ve KÄ±brÄ±s arasÄ±ndaki DoÄŸu Akdenizâ€™deki MEB (MÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge) anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma olarak ortaya atÄ±ldÄ±.

HaritanÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Meis AdasÄ±â€™ndan baÅŸlayan Yunan kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼neye doÄŸru Akdenizâ€™in ortasÄ±na kadar iniyor ve TÃ¼rkiyeâ€™ye Antalya KÃ¶rfezi dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± tanÄ±mÄ±yor. Yunanistanâ€™Ä±n kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye ne kadar yakÄ±n olursa olsun Yunan adalarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±na gÃ¶re Ã§iziyor.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde haritanÄ±n AB tarafÄ±ndan hazÄ±rlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Birlik yetkilileri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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