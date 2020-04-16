Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat etmek için izin belgesi gerekli mi?

Şehirler arası seyahat yasağının ardından geçen süre zarfında geçtiğimiz 10 Nisan cuma akşamı 24:00 ile 12 Nisan 24:00 tarihleri arasında 48 saat süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a şehirler arası seyahatin yasaklandığının duyurulmasının ardından vatandaşlar seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman sona erecek sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Şehirler arası seyehat etmek için izin belgesi gerekli mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Henüz bu konuda resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasak! Lakin bu durumun istisnaları mevcut! Şehirler arası seyehat edebilmek için seyahat izin belgesi başvurusunda bulunup izin verilen vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenler, terhis olanlar gibi özel durumu olan vatandaşlar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a izin belgesi ile giriş çıkış yapabilecek

Bunun yanı sıra gıda, ilaç vb gibi önemli ihtiyaçlar için yasak söz konusu değil. Gıda ve İlaç getiren araçların şehir giriş-çıkış engeli bulunmuyor